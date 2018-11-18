انتهاء استقبال ترشيحات إنجازات يفخر بها زايد

المصدر: البيان - سعيد الوشاحي

انتهى فجر اليوم استقبال ترشيحات المشاريع والإنجازات الإماراتية، التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة، ضمن مبادرة أوائل الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وعام زايد، فيما تقوم اللجنة القائمة على المبادرة بفرز الأسماء والمشاركات وإعداد قوائم للتأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وتصنيفها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه في السادس من نوفمبر الجاري بتكريم المشاريع الوطنية التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل تكريم وطني، وبما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجالات كافة.

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً، حيث تم ترشيح الإنجازات من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.gov.ae، ووسم #أوائل_الإمارات.

ورصدت «البيان» أبرز 60 ترشيحاً قدمها المشاركون عبر وسم #أوائل_الإمارات، حيث أجمع غالبيتهم على عدد من المشاريع رأوا فيها علامة فارقة في دولة الإمارات عكست طموح قيادتها والشغف بالتطوير المستمر للبلاد.

وشملت الترشيحات الـ 60: مسبار الأمل، برج خليفة، متحف اللوفر أبوظبي، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشروع خليفة سات، مترو دبي، برنامج الشيخ زايد للإسكان، جامعة الإمارات، الجامعة الأميركية في الشارقة، برنامج أمير الشعراء، برنامج شاعر المليون، برواز دبي، جامع الشيخ زايد الكبير، البرنامج النووي السلمي الإماراتي، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، جائزة زايد للاستدامة، فريق عمل لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، كليات التقنية العليا، المدينة الجامعية في الشارقة، جامعة خليفة، جامعة زايد، مؤسسة دبي العطاء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، المركز الوطني للأرصاد.

كما شملت الترشيحات جزيرة السعديات، محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، مدينة مصدر، مبادرة دبي 10X، تحدي القراءة العربي، متحف الاتحاد، كليفلاند كلينك أبوظبي، وزارة الخارجية، وزارة الدخلية، فريق عمل قوة الجواز الإماراتي، هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مهرجان دبي للتسوق، قناة القصباء في الشارقة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، استاد هزاع بن زايد، فريق عمل إكسبو 2020، طيران الإمارات، طيران الاتحاد، مطار دبي الدولي، مشروع سقيا الإمارات، مستشفى الجليلة، مشروع نخلة جميرا، القوات المسلحة الإماراتية، قناة دبي المائية، إكسبو الشارقة، معرض الشارقة الدولي للكتاب، مجلس شورى أطفال الشارقة، برنامج تكاتف التطوعي، مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، الشارقة مدينة صديقة لذوي الاحتياجات الحركية، مراكز تسهيل، جمعية الإمارات للأمراض الجينية، مشروع جسر البديع، كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

2014

انطلقت مبادرة أوائل الإمارات عام 2014، فيما كرمت خلال دوراتها السابقة 139 شخصية ووجهة من كل إمارات الدولة خلال الدورات السابقة في قطاعات مختلفة، واحتفت بقصص نجاحهم وتميزهم، وحصدت المبادرة على تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعية وصل لأكثر من 3 ملايين تداول لوسم #أوائل_الإمارات للمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني.