شرطة دبي تُدرّب موظفيها على الابتكار

المصدر: دبي - البيان

افتتح العقيد علي خلفان المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في شرطة دبي ورشة عمل مُتخصصة لموظفي إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع حول آلية تطوير الابتكار لديهم في مجال تنظيم الحملات والخروج عن النمط المألوف في توعية المجتمع بمختلف فئاته.

وعُقدت ورشة العمل في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، بحضور بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية، ومقدمي الورشة من سلطة واحة دبي للسيلكون؛ غانم الفلاسي نائب رئيس أول سعادة الأفراد والابتكار في مجال الخدمات المؤسسية، وعبد القادر حسين أحمد نائب مدير تحليل الأعمال في مجال الإبداع والتميز.

وأكد مدير إدارة التوعية الأمنية أن الهدف من الورشة هو تطوير طريقة التفكير وتعزيز مفاهيم الابتكار في مجال عمل الموظفين في الجانب التوعوي وذلك للخروج بأفكار جديدة ومتطورة وخارجة عن المألوف في تنفيذ الحملات على أرض الواقع بما يتناسب مع الفئات المستهدفة سواء من طلبة أو أصحاب الهمم أو جاليات أجنبية أو غيرها من الفئات.