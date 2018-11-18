ولي عهد أبوظبي: الإمارات وعُمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في تدوينة له عبر حساب «تويتر» الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «تهانينا القلبية ﻷخي السلطان قابوس بمناسبة العيد الوطني 48 لسلطنة عمان الشقيقة.. ولشعبها اﻷصيل نقول دمتم في سعادة وخير ونماء.. مسيرة عامرة حافلة بالمنجزات في ظل قيادة فذة.. الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها اﻷيام إلا رسوخاً وقوة ومحبة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان.

الفجيرة

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان. وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد.

برقيات

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 المجيد. وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى جلالة السلطان قابوس بهذه المناسبة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان في شتى المجالات.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.