«مرور دبي» تبحث التعاون مع الهيئات الدبلوماسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، وايبا كانت شارما، نائب القنصل في القنصلية العامة الهندية، وشاتورا وير اسيكارا، رئيس بعثة القنصلية العامة السريلانكية، ومحمد سراج المصطفى من القنصلية العامة لجمهورية بنغلاديش.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بضرورة نشر الثقافة المرورية بين كافة شرائح المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة لخفض وفيات حوادث السير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة للمرور والهيئات الدبلوماسية، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بنشر الثقافة والتوعية المرورية بين أبناء الجاليات المقيمة في إمارة دبي.

كما تم استعراض أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للجمهور في مجال ضبط أمن الطريق للحد من الحوادث، وتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر، بما يسهم في توفير أكبر قدر من التوعية والثقافة المرورية، بهدف وضع الحلول المناسبة للحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث. وفي نهاية اللقاء، أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، حرص شرطة دبي على تعزيز جسور التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية والدبلوماسية كافة.

ومن جهتهم، أثنوا الحضور على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور، وتبنيها العديد من البرامج المجتمعية، وتقديم خدمات ريادية للمتعاملين، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للمرور في مجال نشر الثقافة المرورية، والبرامج التثقيفية بين أفراد المجتمع، والمساهمة بشكل كبير في المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.