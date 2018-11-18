شرطة أبوظبي تستعرض تجربتها لخفض الجريمة

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك النقيب محمد الهنائي، والمبتعث من شرطة أبوظبي لدراسة الماجستير في العلوم الشرطية في بريطانيا، بالمؤتمر الأكاديمي الدولي السابع حول ريادة الأعمال والتسويق والإدارة (AICBMM)، والذي استضافته جامعة أوكسفورد بأطروحته التي تناولت تجربة شرطة أبوظبي باستخدام القوة الناعمة في خفض مستويات الجريمة.

وأوضح الهنائي، أن شرطة أبوظبي من الجهات الحكومية الرائدة في تجسيد رؤية مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، بتطبيق مجموعة من المبادرات مثل (دورية السعادة، كلنا شرطة، والمجالس الشبابية، ومراكز الشرطة الشاملة، وإسعاد المتعاملين)، وذلك لقوة تأثيرها على الأفراد ودورها في تعزيز مفهوم الوعي الأمني، وتعزيز العلاقات مع المجتمع لكسب ثقتهم.

وأشار إلى أن المشاركة تهدف إلى إبراز وتوثيق جهود شرطة أبوظبي محلياً ودولياً، ونقل صورة مشرفة عن دورها في تطبيق المبادرات الهادفة التي تعزز مسيرة الأمن والأمان.

يشار إلى أن الهنائي قدم مشاركات سابقة، في مؤتمر وملتقى دولي للباحثين عقد في جامعة كامبريدج بورقة عمل حول استخدام القوة الناعمة في العمليات الشرطية، وملتقى طلاب الدراسات الشرطية والمقام في جامعة كاتنبرى مقر دراسته.

كما شارك الباحث في المجالس الرمضانية لعام 2018 تحت رعاية وزارة الداخلية حول استخدام القوة الناعمة، وجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي.