تعاون فضائي بين الإمارات والبحرين

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران الذي اختتم أعماله أمس.

وقع إعلان المبادئ معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني بالرقابة والإشراف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين، بحضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء .

ويتعاون الطرفان بموجب إعلان المبادئ على تدريب فريق البحرين للفضاء على تقنيات الأقمار الصناعية، وخطوات تصميمها وبنائها وإجراء الاختبارات عليها، ومن ثم إطلاقها وتشغيلها والتحكم بها، إلى جانب التعاون على بناء قمر صناعي مصغر للاستفادة منه في عدد من التطبيقات التي تخدم البحث العلمي، وتنفيذ عدد من الدراسات المتعلقة بالبيئة.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: «إن توقيع الإعلان يأتي في سياق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في مجال العلوم المتقدمة، حيث سنعمل من خلاله على تطوير قدراتنا المشتركة في القطاع الفضائي».

من جهته، قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي: «إن التعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين يمتد إلى عدة أعوام في الوقت الذي شهد القطاع الفضائي لدى الدولتين نمواً كبيراً، مدفوعاً بالدعم على المستويين الحكومي والشعبي».