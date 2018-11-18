تطويق الحوادث خلال تقلّبات الطقس يتطلب تكثيف التحذيرات

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد 78 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تطويق حوادث المرور أثناء تقلبات الطقس يتطلب تكثيف التحذيرات من الجهات المختصة، على أن 22 % منهم أكدوا أنه بحاجة لتغليظ العقوبات، وذلك عبر صفحة «البيان» في «فيسبوك».

وفي ذات الاستطلاع، لكن عبر حساب «البيان» في «تويتر» أجاب 68% من المستجيبين أن تطويق حوادث المرور أثناء تقلبات الطقس يتطلب تكثيف التحذيرات، في حين رأى 32 % منهم أن القضية بحاجة لتغليظ العقوبات.

أما عبر موقع «البيان» الإلكتروني، فقد أفاد 67% من المستجيبين أن تطويق حوادث المرور أثناء تقلبات الطقس يتطلب تكثيف التحذيرات من الجهات المختصة، بينما اعتبر 33 % منهم أن تطويق حوادث المرور يحتاج لتغليظ العقوبات.

كثافة

بدوره قال العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: إن تطويق الحوادث المرورية خلال تقلبات الطقس أي في حال وقوع الضباب أو تساقط الأمطار أو انعدام الرؤية يتطلب تكثيف التحذيرات المرورية من كل إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.

لافتاً إلى أنه لا بد من تطبيق روح القانون في حال عدم التزام السائقين بقواعد السير والمرور أو عدم العمل بالتوجيهات المرورية أو تلك التي تصدر من الجهات الرسمية مثل المركز الوطني للأرصاد والتي تشير إلى أنه في الفترة المقبلة هناك تقلبات للأحوال الجوية، عندئذ يجب ألا تغلظ العقوبة لأن هناك حالات طارئة قد تحدث ما يضطر قائد المركبة إلى الخروج في ظل تلك الأجواء غير المستقرة، كأن يذهب إلى المستشفى في حالة طارئة.

ولفت مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إلى أن تطويق الحوادث المرورية عند تقلبات الطقس يعد مسؤولية مجتمعية، وتتطلب تعاوناً بين مستخدمي الطرق والجهات الأمنية حتى لا نشهد حوادث مرورية قاتلة يروح ضحيتها أبرياء، داعياً السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم خلال تشكل الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة والقيادة الآمنة، لتفادي وقوع الحوادث.

كما دعاهم إلى التقيد بقواعد السير والمرور والقيادة بحذر لتجنب الحوادث التي قد تنجم نتيجة إلى عدم الانتباه، أو عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، التي يجب إيقافها عند انعدام الرؤية الأفقية في مكان آمن بعيداً عن خط سير المركبات.

وأشار عبيد إلى أهمية معرفة حالة الطقس والتوقعات المناخية في حالة السفر أو الانتقال من مدينة إلى أخرى لتفادي الضباب، ناصحاً السائقين بتخفيف سرعة مركباتهم والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية.