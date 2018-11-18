وفد من شرطة أبوظبي يزور منفذ حفيت العُماني

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي التهاني والتبريكات لشرطة عُمان السلطانية بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة الذي يصادف اليوم.

وعبر وفد شرطة أبوظبي برئاسة المقدم عبدالله محمد الكتبي رئيس قسم منفذ مزيد في العين خلال زيارته لمنفذ حفيت العُماني، عن بهجتهم وسعادتهم الغامرة بهذه المناسبة الكريمة، مؤكدين حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توثيق أواصر الإخاء بين بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها لتحقيق أجمل صور التعاضد والتلاحم والتعاون والنماء.

وكان في استقبال وفد شرطة أبوظبي، المقدم علي بن مظفر العبري رئيس جمارك محافظة البريمي، وعدد من الضباط بمنفذ حفيت العُماني وسط حفاوة وترحيب كبيرين، وجرى خلال الزيارة تبادل الهدايا والدروع التذكارية.