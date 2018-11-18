19.8 مليون درهم حصيلة مزاد الأرقام المميزة في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني رقم 100 للأرقام المميزة للوحات المركبات الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، قرابة 19 مليوناً و842 ألف درهم، منها مليون و723 ألف درهم قيمة 6 أرقام تحمل دلالات في تاريخ الإمارات طرحتها الهيئة احتفاء بعام زايد وخصصت ريعها للعمل الخيري، وكان من بين هذه الأرقام 1968 الفئة Z، الذي يرمز للقاء السميح، وهو تاريخ أول لقاء بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بهدف توحيد جميع الإمارات، ورقم 1971 من الفئة نفسها، وذلك لأهمية هذا التاريخ في قلب وعقل كل إماراتي كونه العام الذي قامت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

80 رقماً

وطرحت الهيئة 80 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للفئات (J,K,L,M,N, O,P,Q,R,S,T,U,X)، والأرقام الستة المُمَيّزة من فئة (Z)، وحمل هذا المزاد العلني الرقم 100 في سلسلة المزادات العلنية لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، التي تطرحها الهيئة وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة، وكان من بين الأرقام التي طرحت في المزاد اللوحة المميّزة ثنائية الرقم والفئة (AA88)، التي حققت أعلى سعر في المزاد بمليون و800 ألف درهم، تلاه رقم مئوية زايد 68 الفئة Z، الذي بلغت قيمته مليوناً و400 ألف درهم.

وتراوحت معدلات أسعار معظم الأرقام، التي تمّ بيعها في المزاد، بين 70 و300 ألف درهم، باستثناء بعض الأرقام التي قفز سعرها عن نصف مليون درهم، التي منها الرقم 1000 T الذي بيع بـ 810 آلاف درهم، والرقم 5555 T، الذي تم بيعه بـ560 ألف درهم، والرقم L 8888 بيع بـ 580 ألف درهم، إلى جانب عدد من الأرقام، ووفقاً لما أعلن خلال المزاد على الأرقام، فإن ضريبة القيمة المضافة 5% تطبق على بيع أرقامه، بحيث تتم زيادتها على السعر المعلن لكل رقم حسب قيمته.

منافسة

وكان من المشاهد اللافتة في المزاد العلني يوم أمس استمرار المزايدة على الرقم 1918 الفئة Z لوقت طويل، وذلك نظير المنافسة بين المشاركين في المعرض الذين حرصوا على اقتناء هذا الرقم للدلالة التي يحملها، وهي يوم ميلاد مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب المنافسة على الأرقام الأخرى التي طرحتها الهيئة احتفاء بمئوية زايد.

يشترط في المشاركة أن يتوافر للمتعامل ملف مروري في دبي، وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم، قابل للاسترداد في حال لم يرسُ عليه رقم في المزاد، مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك، ويمكن إيداع التأمين، أيضاً، ببطاقة الائتمان أو إيداع رقم الشيك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، على أن يتم تسليم الشيك يوم المزاد لموظف الواجهة، وعلى المزايد تسديد مستحقات الأرقام، خلال 10 أيام عمل من موعد انتهاء المزاد.