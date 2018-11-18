سفيرنا في مسقط: علاقاتنا في أعلى درجات التميز والترابط

المصدر: دبي- بيان السطري

أكد محمد سلطان سيف السويدي سفير الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة أن العلاقات التي تجمع البلدين في أعلى درجات التميز والترابط، وهو ما تؤكده قيادة الإمارات في كل وقت، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، بما يناسب هذه الفترة وتحدياتها.

وفي حديث لـ«البيان» بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ 48، هنأ السويدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة صاحب النهضة العمانية ومطلق شرارتها الأولى، كما تقدم السويدي بالتهنئة للشعب العماني الشقيق الذي له مكانة خاصة في قلب كل إماراتي، ونكن له كل حب واحترام وتقدير.

وقال السويدي: «تحل علينا هذه المناسبة والسلطنة تنتقل، بفضل الله، إلى مستويات رحبة من النماء والتطور على جميع الصعد بجهود أبنائها المخلصين في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس، موضحاً أن تقدم السلطنة وارتقاءها سينعكس إيجابياً على دولة الإمارات وعلى المنطقة، لما تملكه عُمان من خبرات جمعتها على مدار عقود يدعمها موقع جغرافي فريد ومهم».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية الدور الذي تمارسه سلطنة عمان في المنطقة دولياً وإقليمياً، وهو ما أسهم في تعزيز الاستقرار، لما تتحلى به السلطنة من سمعة طيبة في الأوساط الدولية.