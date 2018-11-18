شرطة أبوظبي تبث فيديو تصادم مروري لعدم ترك مسافة الأمان

المصدر: أبوظبي - البيان

بثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث تصادم مروري، كاد يتسبب في خسائر جسيمة، بين مركبات عدة، بسبب عدم التزام بعض السائقين بمسافة أمان كافية، وانحراف أحدهم بشكل مفاجئ، معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر، لولا تدخّل العناية الإلهية.

وتواصل شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة بالإمارة، بث التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين، ضمن مبادرة «لكم التعليق»، التي أطلقتها الإعلام الأمني، منذ عدة شهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز التفاعل والمشاركة والحوار بين المتابعين، وزيادة الوعي الأمني والمروري لدى أفراد المجتمع.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن مبادرة «لكم التعليق» لاقت أصداء واسعة، وتفاعلاً غير مسبوق، وأشعلت النقاش البناء، بين المتابعين على مدى الشهور الماضية، حول أسباب الحوادث المرورية، وسبل الحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن قطاعاً كبيراً من الجمهور أعربوا عن استيائهم من التصرفات السلبية والخطيرة لبعض السائقين، وطالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لردع السائقين المتهورين.

وأضاف المهيري، إن الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي أجرى استطلاعاً، وتبين أن أكثر من 80% من الجمهور يؤيدون الاستمرار في بث مثل هذه الفيديوهات، واعتبروها رادعاً للمتهورين، مؤكداً أن عرض الصور الواقعية للحوادث تعتبر من أكثر وسائل التوعية تأثيراً وفاعلية، لأنها تكشف الوجه المأساوي للحوادث المرورية، التي يتسبب فيها كثير من السائقين، سواء بتعمد أو بدون تعمد.