شرطة عجمان تنظم محاضرة توعية لموظفي «أمان»

المصدر: عجمان - البيان

نظم قسم إسعاد المتعاملين بشرطة عجمان، محاضرة توعية لموظفي دوريات «أمان» حول «ميثاق خدمة المتعاملين والقيم المؤسسية»، والتي تم تنفيذها في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة بحضور أفراد دوريات أمان، قدمها الرائد الدكتور محمد هزيم السويدي رئيس قسم إسعاد المتعاملين، تناول خلالها ميثاق خدمة المتعاملين ومفهوم القيم المؤسسية والتي اعتبرها من أشكال التعبير عن التعاون بين أفراد المؤسسة الواحدة أو ما يطلق عليه العمل التعاوني، مؤكداً أن العمل المؤسسي بهذه الطريقة ليس اختياراً في عالم اليوم بل هو ضرورة للبقاء والحفاظ على الوجود والمنافسة من أجل تقديم الأفضل.

وأشار رئيس قسم إسعاد المتعاملين إلى أن القيم المؤسسية يتم ترجمتها تبعاً لمبادئ الدين الإسلامي من خلال احترام المتعامل والتعامل معهم بحسن الخلق واللباقة في الحديث، والنزاهة والصدق بما يحقق العدالة والمساواة ويعزز الثقة والمصداقية، مؤكداً ضرورة المحافظة على هذه القيم التي تساهم في رفع سمعة القيادة من خلال تميز منتسبيها وحسن أدائهم لأعمالهم.