الانتهاء من كافة التجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني

المصدر: مسقط - وكالات

أعلنت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني في سلطنة عُمان، عن الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات للاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد 2018 م.

وقال الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن محافظات السلطنة ستقيم حفل استقبال بمشاركة المواطنين بمناسبة العيد الوطني المجيد.. مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية منها طريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) ومطار الدقم، وقد سبقها افتتاح مطار مسقط الدولي.

وأوضح، أنه تم تركيب الزينات على أعمدة الإنارة من عقبة سداب حتى تقاطع العذيبة، حيث وضعت تصاميم جديدة للأشكال، إضافة إلى الفستون موزعة على الطريق العام في المسار المذكور لتعطي مظاهر احتفالية مع علم السلطنة على طول الطريق العام من دوار فندق قصر البستان حتى دوار بيت البركة العامر بالسيب، إضافة إلى تركيب بعض الزينات الجانبية بحي الوزارات وأمام الأوبرا السلطانية مسقط.