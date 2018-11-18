مراكز الأميرة هيا تنظم «ملتقى الثقافات» في اليوم العالمي للتسامح

المصدر: دبي - وام

نظمت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بفرعيها في المزهر وأم الشيف، «ملتقى الثقافات»، في إطار فعاليات اليوم العالمي للتسامح، بمشاركة 15 جالية عربية وآسيوية وإفريقية.

وقالت حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة المراكز، إن تنظيم هذه الفعالية التي خُصصت للدارسات بالمراكز يأتي بالتعاون مع الجاليات المقيمة في إمارة دبي، في ضوء خطة الإدارة وتفعيلها للمناسبات العالمية، واستثمارها لإيجاد المساحات المشتركة فكرياً وثقافياً ومعرفياً واجتماعياً بين الجاليات المقيمة على أرض الدولة، لا سيما دبي، وذلك برعاية الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام للدائرة، وأضافت أن هذه الأنشطة تهدف إلى نشر فكر التسامح، وبث روح التعاون، وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركات.