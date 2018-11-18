اختتام فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت بجامعة الشارقة فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الأول لفيزياء الجسيمات وفيزياء الفلك وعلم الكونيات، والذي نظمه قسم الفيزياء التطبيقية وعلوم الفلك بكلية العلوم خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من نوفمبر 2018م بالتعاون مع كل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والمنظمة الأوروبية للبحوث النووية، ومركز عبدالسلام العالمي للفيزياء النظرية وناقش المؤتمر خلال جلساته والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور الفيزيائية المهمة، من خلال أكثر من 90 ورقة بحثية، تناولت أحدث الاكتشافات العلمية في مجالات فيزياء الجسيمات وفيزياء الفلك وعلم الكونيات.

كما تميز المؤتمر بتنوع محاوره البحثية، ومنها مناقشة فيزياء الجسيمات ومستقبلها، والبحث المباشر وغير المباشر للمادة المظلمة، وعلم الكونيات، ونظرية الأوتار، وفيزياء الفلك والقياسات الفلكية، ومجسات وأجهزة كواشف الجسيمات، وفيزياء الفضاء.