إعلان الفائزين في مسابقتي «البالون» العلمية و«تحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن الفائزين في مسابقتي «البالون» العلمية و«تحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير»، واللتين أطلقتهما ضمن عدد من البرامج والتحديات التي تستهدف تحفيز الطلبة على الابتكار وتقديم الأفكار، وذلك خلال حفل تم خلاله تكريم الفائزين، أقيم في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي.

وحصد المركز الأول في مسابقة «البالون» العلمية حاتم الخفاجي، على تجربته لاستكشاف وتحليل كفاءة الألواح الشمسية على ارتفاعات مختلفة، كما حصل علي الحمادي على المركز الثاني، حيث تناولت تجربته جدوى استخدام «الوقود الحيوي على المريخ»، وتعد هذه التجربة بالغة الأهمية في ظل الاهتمام الدولي باستكشاف الكوكب الأحمر، وحصدت المركز الثالث نورة العمادي التي تناولت تجربتها دراسة دور الريزوبكتيريا في تعزيز نمو النباتات.

ومن بين 21 مقترحاً بحثياً تم تقديمها لمسابقة تحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير، فاز فريق جامعة نيويورك أبوظبي، والمؤلف من أحلام القاسم، عائشة المناعي، فاطمة الخوري، نورة المري ولولوة الكندي.

ومن جانبه قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: تهانينا إلى جميع الفائزين في مسابقتي البالون العلمية وتحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير، لقد ساهمت هذه البرامج في تمكين الطلبة وتحفيز التفكير النقدي لديهم، كما شجعت على الابتكار والتعاون التكنولوجي بين الطلاب ومشاركة المعارف والقدرات.

وأضاف الأحبابي: إن مختلف البرامج الخاصة بتطوير الجوانب المعرفية للطلاب، تتماشى مع الجهود الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 في تطوير الكفاءات المواطنة التي ستقود مرحلة التحول للاقتصاد المعرفي .

والجدير بالذكر أن مسابقة تحدي القمر الصناعي الإماراتي الصغير قد تم تنظيمها من قبل وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركة بوينغ وجامعة خليفة، ويستهدف التحدي تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويتيح لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا تطبيق مهاراتهم وخبراتهم في مجال تطوير الأقمار الصناعية المصغرة، كتصميم تجربة قادرة على حل مشكلات فعلية تجابه مهام استكشاف الفضاء مثل رصد كوكب الأرض وجمع البيانات أو غيرها من العلوم.

أما بالنسبة لمسابقة البالون العلمية، فتندرج ضمن تحديات بوابة الابتكار الإلكترونية والتي أطلقتها الوكالة في بداية العام الحالي، لتواكب مجال الفضاء والقضايا المتعلقة به .