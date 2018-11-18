جامعة الإمارات تعدّ برنامجاً لتأهيل القيادات النسائية

المصدر: العين- داوود محمد

أكد الدكتور محمد عبد الله البيلي، مدير جامعة الإمارات أهمية دور مجلس سيدات أبوظبي في تعزيز الدور الذي تقوم به المرأة في كل المجالات، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والفعاليات المختلفة، التي من شأنها إعداد وتأهيل طالبات الجامعة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في تحقيقها، حيث يتم الإعداد لطرح برنامج دبلوم إعداد وتأهيل القيادات النسائية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بهدف تعزيز قدرة المرأة على المشاركة في تنمية المجتمع وأنشطتها الاقتصادية، والتعاون في توفير البرامج الداعمة إلى رفع درجة الأداء وتقديم خدمات على مستوى عال للمرأة وتنمية قدراتها، بحضور الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتورة هدى المطروشي- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأضاف أن هذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي يأتي تماشياً مع رؤية واستراتيجية الجامعة وحرصها الدائم على تدعيم الجهود المشتركة وتفعيل أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية لما تمتلكه جامعة الإمارات من إمكانات علمية وبحثية مبتكرة وفق معايير عالمية، وتعزيزاً للدور الذي تقوم به المرأة في كل المجالات من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والفعاليات المختلفة، التي من شأنها إعداد وتأهيل طالبات الجامعة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار المرأة شريكاً أساسياً في تحقيقها.

مشيراً إلى أن جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» تسعى دائماً إلى توظيف البحث العلمي في الابتكار، وتأهيل الكفاءات، وتقديم الاستشارات العلمية تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية وفق رؤيتها 2021.

تعاون

من جانبها أكدت مريم محمد الرميثي، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن المجلس استطاع أن يوثق أواصر التعاون المشترك مع العديد من المؤسسات التعليمية في الدولة، وذلك في إطار حرصه الدائم على تنمية فرص المعرفة الاقتصادية وتمكين الطالبات والخريجات من الاستفادة من برامج التدريب، والتأهيل والورش العملية في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الاقتصادية، والذي من شأنه أن يعزز من مساهمة قدرة المرأة على المشاركة في تنمية المجتمع بشكل عام، وتعزيز ثقافة الأعمال لدى الطالبات في المؤسسات التعليمية وإتاحة فرص إشراكهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية، التي ينظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي.