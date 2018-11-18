بلدية الحمرية تطلق حملة لتوعية مستخدمي الدراجات المائية

المصدر: الشارقة-البيان

نفذت بلدية منطقة الحمرية، حملة توعية لمستخدمي الدراجات المائية في بحر الحمرية وخور المنطقة، وتهدف الحملة الإرشادية، إلى رفع الوعي بمتطلبات السلامة العامة بين أوساط مستخدمي الدراجات المائية، وتبيان المخاطر المتعلقة بالتهور أثناء قيادتها، جراء الاستخدام السلبي، بجانب التوعية بالمخالفات المترتبة جراء المساءلة القانونية للقيادة غير الآمنة.

وقال مبارك راشد الشامسي مدير البلدية، بأن الدراجات المائية تعد إحدى الوسائل الترفيهية التي يجب التعامل معها بحذر، بعيداً عن السلوكيات غير المسؤولة، ما يعرض حياة مستخدميها أو الآخرين للخطر، منوهاً بأن هذه الحملة سيتبعها سلسلة من الحملات والمبادرات، التي تعزز لدى مستخدمي الدراجات من الوعي بمخاطر السباق والسرعة الزائدة لدى قيادة الدراجات المائية، مشيداً بجهود مفتشي البلدية في توعية مستخدمي الدراجات، وتوجيههم بضرورة الالتزام بالإرشادات.