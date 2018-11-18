«الأرصاد»: لا تأثير على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة من المنخفض المداري الذي تكون في خليج البنغال وتحرك صباح أمس من جنوبي الهند إلى جنوب شرقي بحر العرب وموقعه عند خط عرض 9.8 درجات شمالاً وخط طول 73.7 درجة شرقاً، وحركته باتجاه الغرب بسرعة 18 كم/ س.

وأوضح المركز في تقرير له أمس حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب أن سرعة الرياح حول مركز المنخفض تتراوح من 55 إلى 65 كم/ س تصاحبه سحب ركامية ممطرة، متوقعاً أن يتحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.