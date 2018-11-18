وفد من الإمارات يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف

المصدر: ماليه - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، حفل تنصيب إبراهيم محمد صليح رئيس المالديف على رأس وفد ضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

وحمل الوفد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس المالديف وتمنيات سموهم له ولدولة المالديف دوام التقدم والرقي.

وأعرب رئيس المالديف عن خالص شكره وتقديره على مشاركة الإمارات بوفد في حفل تنصيبه موجهاً الشكر للقيادة الرشيدة ومتمنياً لدولة الإمارات اضطراد التقدم والازدهار.