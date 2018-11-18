رئيسة الجمعية العالميّة لعلاج النطق تزور أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت شعبة الإمارات لعلاج النطق واللغة ومكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنيّة للمعارض ومركز المؤتمرات الدولي، البروفيسورة ليلي شانغ رئيسة الجمعيّة العالميّة لعلاج أمراض النطق واللغة في زيارة شملت جولة سياحيّة لمشاهدة معالم أبوظبي.

واجتمعت البروفيسورة شانغ وعدد من المسؤولين ومختصي علاج النطق واللغة على مستوى الدولة وممثلي الجهات المعنيّة مثل جمعيّة متلازمة داون وجامعة الإمارات، وذلك في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الذي يضم قسماً مختصاً بعلاج النطق والبلع واللغة.

وقال مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي: «يسرنا استضافة البروفيسورة شانغ والجمعيّة العالميّة لعلاج أمراض النطق واللغة في أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي والعمل على رفع مستوى الوعي مع الجمعيات الدولية ».