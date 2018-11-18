أبوظبي تفتتح أول منطقة ألعاب لأصحاب الهمم ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي، تدشين أول منطقة ألعاب متكاملة المرافق لأصحاب الهمم، ومخصصة لهم بالكامل في الحديقة الرسمية الموجودة في منطقة «الكورنيش»، بتكلفة 800 ألف درهم، ويتوقع افتتاحها منتصف ديسمبر المقبل.

وتطبق البلدية أفضل المعايير والمواصفات العالمية في الحدائق ومناطق الألعاب الترفيهية، عبر توفير مواقف لأصحاب الهمم بالقرب من تلك المناطق، بالإضافة إلى تخصيص مناطق لانتظار الأهالي ومقاعد للجلوس، فضلاً عن تركيب أرضيات مطاطية بالكامل.

وأكد محمد صالح الجابري مدير إدارة الخدمات الفنية في مركز بلدية المدينة، أن البلدية تضع ضمن مستهدفاتها وخطتها، تنفيذ وتطوير كافة الحدائق الحالية والمستقبلية في مختلف أنحاء المدينة، عبر إضافة المرافق والألعاب التي تتناسب مع أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن البلدية قامت بتأهيل منطقة الألعاب الموجودة في الحديقة الرسمية، عبر إضافة لعبة رئيسة ومرافق أخرى تتناسب مع أصحاب الهمم، بما فيها الأرضيات المطاطية بالكامل، بدلاً عن البلاط المطاطي، كما خصصت عدداً من مواقف السيارات لأصحاب الهمم، لتكون الأقرب إلى تلك المنطقة.