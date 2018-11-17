عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألبانيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وألبانيا والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة معالي دتميير بوشاتي مؤكدا حرص دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع ألبانيا بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين في جميع المجالات.

من جانبه أكد معالي وزير خارجية ألبانيا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وألبانيا والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة والسمعة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات عالميا وما حققته من تقدم رائد على مختلف الأصعدة.

وفي ختام اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.