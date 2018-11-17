تعريف طلبة الحمرية بطرق الوقاية من التلوث الغذائي

المصدر: الشارقة-البيان

واصلت بلدية منطقة الحمرية جهودها التثقيفية الصحية من خلال توعية طلبة مدارس الحمرية بموضوع الغذاء الصحي الآمن، وذلك لأهميته في حياة الأبناء والناشئة، من خلال المحاضرة التفاعلية «التلوث الغذائي وطرق الوقاية»، التي تأتي ضمن أجندة الحملة الصحية «غذاؤكم مسؤوليتنا».

وحضرها (45) طالبا من مدرسة الحمرية للتعليم الأساسي والثانوي للبنين. وأكد مدير البلدية مبارك راشد الشامسي، على التزام البلدية بتقديم النصائح الصحية والتوعوية للمجتمع المحلي من خلال مختصي البلدية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحملة الصحية «غذاؤكم مسؤوليتنا» ستستمر بجهودها من خلال تناول جملة من الموضوعات الصحية التي تهم أبناء منطقة الحمرية، .

وذلك لتحقيق المستهدفات منها مع مراعاة المراحل السنية والفئات المجتمعية من كل فعالية. وهدفت البلدية من خلال الحملة الصحية لتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، وتوعية الطلبة بمفهوم التلوث الغذائي وإيضاح المصطلحات المتعلقة بالتسمم وطرق الوقاية منه، وذلك من خلال مختصي قسم الصحة العامة ورقابة الأغذية بالبلدية.

حملة

وبين فريق عمل الحملة الصحية بأن تلوث الغذاء يعني احتواؤه على ما يجعله غير صالح للاستهلاك، من كائنات دقيقة أو مواد سامة، مما يترتب على تناوله الإصابة بالأمراض، التي من أشهرها «التسمم الغذائي».

من جهته قال محمد سلطان المهيري، رئيس قسم الصحة العامة، إن بلدية منطقة الحمرية تتبنى من منطلق مسؤوليتها المجتمعية نهج توعية طلبة المدارس بمخاطر التلوث الغذائي.