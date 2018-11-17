مشروع «فجوة» لشرطة دبي يفوز بجائزة في قمة الموارد البشرية

تسلم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة فوز شرطة دبي بجائزة «الجهة المتميزة في تكنولوجيا الموارد البشرية والتعليم والتطوير».

والمقدمة من قمة الموارد البشرية التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عن مشروعها الطموح «فجوة» الذي يسعى إلى دعم فريق القيادة العليا ومتخذي القرار في شرطة دبي لتحليل بيانات المناصب والأفراد، بغرض إيجاد الموظفين الأكثر توافقاً مع متطلبات ومعايير المناصب الشاغرة لسد الفجوات الوظيفية.

واستقبل اللواء المري بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فريق عمل مشروع «فجوة» المكون من العقيد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب ونائبه العقيد أحمد مرداس.

والعقيد راشد ناصر نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وسارة عبد الله مديرة مشروع «فجوة»، والملازم أول مصطفى الهاشمي، والملازم أول حمد الأستاذ، والرقيب أول خالد مُنصر، والرقيب أول فضة النساي إلى جانب فاطمة المازمي مديرة مشروع «ارتكاز».

وأثنى على الجهود التي بذلها الفريق في تطوير المشروع وحثهم على المزيد من العمل في نقل المشروع إلى مرحلة متطورة ومتقدمة تتطرق إلى كافة التخصصات الهامة في شرطة دبي، من أجل تحقيق الريادة والتميز في مختلف التخصصات الشرطية وإعداد القيادات القادرة على القيام بالمهام وفق أعلى المعايير العالمية.

وحول مشروع فجوة، أكد العقيد راشد ناصر أن المشروع يعتبر إنجازاً لشرطة دبي على مستوى الإدارة الذكية للموارد البشرية، وينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها بضرورة التطوير المستدام للكوادر الوطنية.. دبي- البيان