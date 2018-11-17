إعلان الفائزات في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وإعلان أسماء الفائزات بالمراكز العشرة للمسابقة، برعاية وحضور الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام بالدولة، ممثلة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وصافحت الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جميع المتسابقات المشاركات في الدورة الثالثة من المسابقة، قبل إعلان الفائزات بالمراكز العشرة الأولى، إذ حققت المتسابقة البحرينية سارة محمد عبدالله حسن حسيني، المركز الأول، في المسابقة، ميمونة لو من السنغال المركز الثاني.

بينما ذهب المركز الثالث لخولة عزوز من الجزائر. أما المركز الرابع فقد ذهب مناصفة لكل من متسابقتي الولايات المتحدة الأميركية، فرحية آدن شيخ، وإيران زهرا رسول خليلي ثمرين.

وحققت متسابقة دولة الإمارات العربية المتحدة نور محمد سلطان الحمودي المركز السادس، فيما ظفرت مسعودة الطلبة من موريتانيا بالمركز السابع، المتسابقة المصرية نورا أحمد البسيوني بالمركز الثامن مناصفة مع خنساء حسين أحمد من كينيا، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة زينب رياحي موسى من النيجر.

وكان حفل الختام افتتح بتلاوة آي من الذكر الحكيم تلتها ممثلة البحرين سارة محمد عبدالله حسن حسيني وممثلة تنزانيا عاشورة أمان للانغا آيات، ثم تابعت الحاضرات فيلماً تسجيلياً عن فعاليات الدورة الثالثة للمسابقة.

فعالية رئيسية

من جانبها ألقت أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والشباب كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، قالت فيها: «إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم أضحت فعالية رئيسية من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن التي تقام على مدار العام بجانب المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم ومسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل ومسابقة الحافظ المواطن وبرنامج التحفيظ في السجون بجانب الفروع الأخرى والتي تصب كلها في خدمة كتاب الله وحفظته ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً».

وأضافت: هذه المسابقة التي نحتفل اليوم بختامها والتي حجزت لها مكاناً مرموقاً ضمن جدول المسابقات القرآنية العالمية وأصبح القائمون على شؤون القرآن الكريم في دول العالم ينتظرون موعدها باهتمام وترقب لما لها من مكانة في قلوبهم جميعاً ويعدون المتسابقات إعداداً جيداً ليحجزوا مراكز متقدمة لبلدانهم في منافساتها.

وتابعت: «لقد اشترك في هذه المسابقة عدد كبير من المتسابقات يمثلن الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية في العالم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السمعة الطيبة التي تحظى بها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وما ذلك إلا قبس من السمعة المتميزة لدولتنا المباركة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتشجيعهم على هذا العمل القرآني ليخرج في أبهى حلة وأفضل مستوى من الجودة».