حاكم رأس الخيمة:مسيرة الاتحاد بقيادة خليفة حققت طموحات أبناء الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على خطط المسيرة الاتحادية والعمل الوطني لدولة الإمارات التي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن المسيرة الاتحادية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لبت تطلعات وطموحات أبناء الإمارات وواصلت تحقيق الإنجازات التي عززت من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.

وأضاف سموه «نعيش فرحة الاحتفال بالذكرى 47 لقيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر القادم نجدد فيها عهود الولاء والانتماء للوطن والقيادة ونؤكد على المضي قدماً بتجربتنا الاتحادية الناجحة نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار واضعين أمن الوطن وازدهاره ورفاهية المواطن على سلم أولويتنا».

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.