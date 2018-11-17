فعالية توعوية في «طبية شرطة رأس الخيمة»

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

نظم قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فعالية كبيرة تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف الرابع عشر من شهر نوفمبر من كل عام، بالتعاون مع ايكون كافيه وصيدلية لايف وشركة ميد كوم للأجهزة والمعدات الطبية.

واشتملت الفعالية التي شارك بها عدد من الأطباء المختصين بهذا المجال وجمع كبير من موظفي القيادة العامة من الضباط وصف الضباط والأفراد من العنصرين، ومرتادي المركز التجاري من الجمهور، افتتاح معرض توعوي مصغر يتضمن العديد من الصور واللوحات الفنية والمجسمات التي تعكس أهداف الحملة.

بالإضافة إلى تقديم فقرات متنوعة وشعارات باللون الأزرق الذي يرمز إلى شعار الحملة العالمية لمواجهة هذا الداء، فضلاً عن توفير فحوصات طبية مجانية لجميع الحضور والمشاركين من حيث تقديم فحص للسكر وضغط الدم وكتلة الوزن وغيرها من الفحوصات.

وقال المقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس قسم الخدمات الطبية بشرطة رأس الخيمة: إن القسم يحرص ضمن خطة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتخفيض معدلات الإصابة بالمرض من خلال التوعية بمخاطره ورفع الوعي الصحي وتنظيم البرامج المختلفة لجميع الموظفين والعاملين بالقيادة العامة ولأفراد المجتمع بجميع فئاتهم العمرية بهدف تحديث معرفتهم وزيادة مهاراتهم في مجال رعاية مرضى السكري.