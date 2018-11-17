حمد الشيباني: الإمارات سبّاقة في تحويل التسامح إلى عمل مؤسسي

المصدر: دبي - البيان

قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح، في تصريح له بمناسبة يوم التسامح العالمي، التي يتزامن الاحتفال بها مع عقد أول قمة عالمية للتسامح في دبي بمشاركة أكثر من 2000 شخصية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم أن التسامح يعد من أبرز القيم الإنسانية التي قامت عليها مبادئ دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضته.

مشيراً إلى أن الإمارات من الدول التي لها قصب السبق في تحويل التسامح إلى عمل مؤسسي من خلال استحداث وزارة للتسامح ومنصب وزير التسامح وإنشاء المعهد الدولي للتسامح، علاوة على استحداث جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح.. داعياً إلى الحفاظ على قيم المحبة والتسامح واحترام الآخر، والمساهمة في نشر التسامح وتحويلها إلى ثقافة عامة.