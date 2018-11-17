شرطة عجمان تنفذ مبادرة طبية لنزلاء المؤسسة العقابية

المصدر: ■ عجمان-البيان

نفذت المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة مجتمعية طبية لعلاج أسنان المرضى من النزلاء، بالتعاون مع مركز عجمان التخصصي لطب الأسنان، وكلية الأسنان بجامعة عجمان، وإدارة الخدمات الطبية في الشارقة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان إن المبادرة جاءت ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها شرطة عجمان للاهتمام بصحة النزلاء وتقديم أفضل الخدمات بما يعزز التوجه الإنساني تجاه هذه الفئة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية التي تتولاها شرطة عجمان في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.

وحضر فريق مختص من أطباء جراحة الأسنان المختصين من جميع الجهات المشاركة، كما تم توفير عيادة طب الأسنان المتنقلة من كلية طب الأسنان بجامعة عجمان، مجهزة بأفضل المعدات والأدوات اللازمة لعمل جراحة الأسنان، وقاموا بتقديم العلاج وإجراء العمليات اللازمة للنزلاء المحتاجين.

تكريم

وكرم مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الجهات المشاركة لتعاونهم ودعمهم السخي للمبادرة، مؤكداً أن المسؤولية المجتمعية تجاه النزلاء هي مسؤولية مشتركة تتحقق بالتعاون المشترك، متمنياً لهم دوام التوفيق والتميز في مهامهم الإنسانية.