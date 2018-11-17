شرطة دبي تطبق نظام الإنذار المبكر في الهيئات القنصلية ومنازل الدبلوماسيين

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئات القنصلية لدى الدولة بحضور المقدم حمد محمد عبدالله، مدير إدارة أمن المنشآت.

والمقدم طارق خميس فرج، والرائد عبد السلام عبدالله. ورحب اللواء الغيثي بالحضور قائلاً إنه من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات في المجال الأمني، واستجابة للاحتياجات والمتطلبات الأمنية للهيئات القنصلية في إمارة دبي عبر وسائل وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستشرف المستقبل لضمان تحقيق أفضل النتائج، انطلاقاً من ذلك تم تطبيق نظام الإنذار المبكر في الهيئات القنصلية ومنازل الممثلين الدبلوماسيين من القناصل، حيث يرتبط النظام مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، ويوفر أعلى درجات الأمن والأمان.