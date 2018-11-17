طحنون وسيف وسرور بن محمد يحضرون أفراح الكتبي والخييلي

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عوض بن طريف الكتبي بمناسبة زفاف نجله «حمدان» إلى كريمة المرحوم بطي بن مبارك الخييلي، وذلك في قاعة الخبيصي بالعين.

وهنأ سموهم العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وباركوا لهم أفراحهم متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وحضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتضمن الحفل، الذي حضره جمع من الشيوخ والمسؤولين والمدعوين وأقارب العريس، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.