مؤتمر للسكري يشيد بتراجع المرض في الدولة

المصدر: ■ أبوظبي ـ البيان

أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي الخامس للسكري الذي عقد في فندق بارك روتانا أبوظبي ونظمته المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي ممثلة في مركز هيلث بلاس للسكري .

والغدد الصماء بالإنجازات التي حققتها الدولة في خفض نسب الإصابة بمرض السكري في الدولة وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الأسابيع الماضية عن تراجع معدلات الإصابة بمرض السكري بالدولة، إلى 11.8%، بعد أن كانت 18.9%، وذلك وفق نتائج المسح الوطني الصحي الشامل الذي انتهت منه الوزارة أخيراً، وشاركت في إعداده وتحليل بياناته منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعزز في دقة النتائج التي توصل إليها المسح.

وأكد المشاركون أن هذا التراجع المهم في نسب الإصابة في المجتمع الإماراتي يؤكد فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والتي أسهمت في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، واتباع الأنماط السلوكية الصحية، ما أسهم وبشكل كبير في خفض نسب الإصابة.

وطالب الأطباء المشاركون بالاستمرار في تنفيذ برامج التوعية على مدار العام وإجراء الفحوصات الوقائية والدورية في الأماكن العامة للاستمرار في الحد من نسب الإصابة بمرض السكري.

وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي أن المجموعة حريصة على عقد المؤتمر سنوياً للمشاركة الفاعلة في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع.

وفي الوقت ذاته الاطلاع على أحدث الابتكارات العلمية في مجال تشخيص وعلاج مرض السكري وتطبيقها في منشآت المجموعة بالذات مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مشيداً بالتعاون البناء مع دائرة الصحة في أبوظبي في دعم جهود التوعية والوقاية.

وتحدث الدكتور محمد الخطيب، رئيس المؤتمر واستشاري السكري والغدد الصماء والأمراض الباطنية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء في أبوظبي في محاضرته عن أحدث التقنيات العالمية في علاج النوع الثاني من مرض السكري، والتحكم بمستوى الجلوكوز في الدم.

وقال إن الحضور بلغ أكثر من 150 متخصصاً، وأن محاضرات المؤتمر تناولت التحديات في إدارة مرض السكري والتثقيف الصحي في السكري والأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج، وعلاقة السكري بصحة الكلى، والعلاج بالأنسولين، وجراحات السمنة، وعلاقة مرض تكيس المبيض والسكري، كما ضم اليوم حلقة لمناقشة حالات مرضى يعانون من السكري.