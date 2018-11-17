مديرية شرطة الظفرة تعزز الوعي بالوقاية من السكري

المصدر: ■ أبوظبي-البيان

أقامت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، يوماً طبياً تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، للتوعية بمخاطر المرض، ونشر الثقافة الصحية بالتعاون مع قسم العيادات الخارجية بمنطقة الظفرة التابع لمديرية الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات.

وأكد العقيد محمد راشد المنهالي، مسؤول المبادرة بمديرية شرطة منطقة الظفرة، والمشرف على المبادرة، أهمية نشر الوعي الصحي بين المنتسبين والمتعاملين، انطلاقاً من تعزيز السعادة والإيجابية.

وتضمنت المبادرة محاضرة حول كيفية الوقاية من الإصابة بداء السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام، والمحافظة على الوزن في حدوده الطبيعية، ودعت إلى أهمية الفحص المبكر لتفادي حدوث مضاعفات، كما تم إجراء فحوص طبية للمنتسبين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتقديم الإرشادات الطبية لهم.