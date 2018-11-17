الحمادي يكرّم 100 متقاعد في حفل جمعية الإمارات للمتقاعدين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت جمعية الإمارات للمتقاعدين بالشارقة حفلاً لتكريم 100 متقاعد، تزامناً مع عام زايد، وتماشياً مع رؤية الإمارات وتوجيهات القيادة.

وذلك برعاية وحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم. وهدف الحفل الذي أشرفت عليه الدكتورة فاطمة الدربي، وأقيم ضمن ملتقى تحت شعار «بصمة قادة في زمن الريادة»، إلى تقدير فئة المتقاعدين وبيان إسهاماتهم، وهي مبادرة تكريم 100 متقاعد من جهات مختلفة على مستوى الدولة، حيث كرّم 70 سيدة و30 رجلاً من قادة ورواد من الريادة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني والقرآن الكريم ثم تابع الحضور مادة مصورة عرضت جوانب مضيئة في حياة مؤسس الدولة بعنوان «زايد والتعليم».

تلا ذلك كلمة لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم شملت جوانب تشجيعية وداعمة وإشادة بأدوار المتقاعدين.

بعد ذلك ألقت اللجنة المنظمة بجمعية الإمارات للمتقاعدين كلمة ألقاها العقيد المتقاعد فرج إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين تقدم فيها بالشكر لمعالي وزير التربية والتعليم على الحضور والرعاية بجانب أهمية تقدير أدوار المتقاعدين وجهودهم في البناء والتنمية.

وتواصلت الكلمات بكلمة صاحبة المبادرة الدكتورة فاطمة الدربي وكلمة المتقاعدين ألقاها نيابه عنهم الدكتور سيف الجابري.

ثم أكمل برنامج الحفل بفقرة شعرية للشاعر محمد الملا وفقرة التكريم تم خلالها تكريم معالي الوزير حسين الحمادي لرعايته الكريمة للملتقى وتكريم الرعاة.