قيادات شرطية عالمية تناقش في دبي آليات مكافحة الإرهاب والجريمة

المصدر: دبي - البيان

يجتمع في دبي غداً أبرز القيادات الشرطية والخبراء الأمنيين من مختلف أجهزة إنفاذ القانون في العالم ضمن أعمال الدورة الـ 87 للجمعية العمومية للإنتربول، التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى.

ويناقش المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 21 من الشهر الجاري، أبرز التحديات واستشراف مستقبل توظيف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لجعل العالم أكثر أمناً.

وتفرّدت شرطة دبي بكشفها الكثير من الجرائم وامتلاكها الأدوات والخبرة التي تمكنها من التصدي بكفاءة لأخطر التشكيلات العصابية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العالمية بصورة عامة، والإنتربول بشكل خاص، وحصدت العديد من الجوائز المرموقة، ومن بينها جائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.