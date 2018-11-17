مجموعة لولو الدولية تسلّم «دبي العطاء» شيكاً بقيمة 467 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

سلمت مجموعة لولو الدولية، سلسلة متاجر التجزئة الأسرع نمواً والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شيكاً بقيمة 467271 درهماً إماراتياً لدبي العطاء في مقرها الرئيسي في دبي. ويأتي هذا التبرع ضمن حملة إنسانية لجمع التبرعات تم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وخلال حملة جمع التبرعات التي تم تنظيمها بالتعاون مع دبي العطاء، تمت دعوة العملاء للتبرع بمبلغ 1 درهم أو أكثر عند الدفع في منافذ البيع في جميع فروعها على مستوى الدولة، وذلك سعياً لجمع التبرعات لبرامج دبي العطاء لتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية داخل المدارس في البلدان النّامية. وسيضمن هذا التمويل توفير البنية التحتية الأساسية للمياه والمرافق الصحية بتكلفة منخفضة، والتي تعُد ضرورية لبيئة تعلم صحية وآمنة في البلدان النّامية.

هذا وقد سلّم سليم إم. أيه، مدير مجموعة لولو الدولية الشيك لطارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.