علي الشامسي: الإمارات وطن التسامح والعيش المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنّ الإمارات ستظل على مرّ الأيام وطن التسامح والعيش المشترك، تجمع على أرضها الطيبة كل طامح للعيش الكريم من أبناء البشرية دون تمييز بين عرق أو جنس أو معتقد.

وقال: إن دولة الإمارات تبنّت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سياسة الحكمة والاعتدال والتوازن، ونهج الحوار والتفاهم والتعاون مع كل دول العالم وشعوبه لنشر السلام وإفشاء المودّة باعتبارهما حاجة ملحة للبشرية جمعاء فلم تتوانى يوماً عن العطاء البذل، ولم تتأخر عن واجب، حتى باتت مثالاً يحتذى في تعظيم قيمة الإنسان.

والسعي لما فيه خيره، وأيقونة للتآخي والتعايش، تجمع ولا تفرّق، وتنبذ المشاعر السلبية والنعرات التي تذكي مفاهيم التعصُّب والتطرّف، وتبذل كل ما في وسعها في سبيل تلاقي الحضارات وتعاونها لما فيه أمنها ازدهارها واستقرارها.

وأعرب الشامسي عن اعتزاز كل مواطن ومقيم في وطن السعادة وأرض الخير بحرص القيادة الرشيدة التي حبانا الله بها على ترسيخ قيمة التسامح في نفوس أبناء الإمارات.