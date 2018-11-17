الإمارات ضمن الفريق القضائي الاستشاري لمنظمة الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي ـ وام

اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب القضائي ليكون عضواً في الفريق القضائي الاستشاري للمنظمة لمدة عامين وسيكون الكمالي ضمن 15 خبيراً من خبراء الملكية الفكرية على مستوى العالم لتقديم المشورة وعقد المنتديات والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبية في حقوق الملكية الفكرية التي تقوم بها المنظمة ورفع كفاءة النظام القضائي في العالم.

ويضم الفريق الاستشاري القضائي إلى جانب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي كلاً من القاضية او كايوان نائبة رئيس محكمة الشعب العليا، كبير قضاة في جمهورية الصين والقاضي لويس تي سي هارمس نائب رئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا سابقاً، بلومفونتين، جنوب أفريقيا وكولين بيرس القاضي بالمحكمة العليا في إنجلترا وويلز.