شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع السفارة اليابانية

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء مبارك عبدالله المهيري مدير قطاع المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي شويتشي تاكانو القائم بالأعمال بالسفارة اليابانية لدى الدولة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وثمّن الوفد الزائر جهود شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع وتطوير العمل وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

حضر اللقاء العميد راشد سهيل نائب مدير القطاع والعقيد عمر العفريت مدير إدارة المنشآت الدبلوماسية والرائد خالد الخويطر مدير مكتب مدير القطاع.

وضم الوفد الزائر النقيب تيسوموسا سايتو الملحق الأمني بالسفارة اليابانية وفراس إسماعيل اختصاصي إداري وغازي عبد القوي اختصاصي القسم القنصلي والأمني.