«على نهج زايد».. مسيرة لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-البيان

انطلقت صباح أمس مسيرة مجتمعية حاشدة نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضمن فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح» تحت شعار «على نهج زايد» على كورنيش القواسم بحضور العقيد الدكتور راشد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العقيد الدكتور ناصر البكر مدير معهد التدريب .

وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد، ومشاركة أعداد غفيرة من كافة شرائح المجتمع وطلبة مختلف المدارس الحكومية والمحلية بالإمارة تحت إشراف وتنسيق الملازم أول موزة الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية.وتضمنت المسيرة التي شارك فيها 1000 موظف ومن أفراد المجتمع، على عروض فنية متنوعة وفعاليات أخرى قدمت بشكل رائع ومنظم أدخل السرور والسعادة في نفوس الجميع الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفعالة في هذا المهرجان للتعبير عن صدق مشاعرهم والتأكيد على عمق إخلاصهم ووفائهم وولائهم للدولة وقيادتها الحكيمة.

وأكد العقيد الدكتور راشد السلحدي، بأن رسالة المهرجان الوطني اليوم والذي يتم الاحتفال به على مستوى الدولة سنوياً، واضحة للإماراتيين والمقيمين على حد سواء وللعالم بأسره وهي تعزيز قيم التسامح الذي يعد أسلوب حياة في كافة تفاصيل معيشتهم وعملهم وتعاملهم مع الآخرين.