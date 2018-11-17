تلاميذ مدرسة شيخة بنت سرور يزورون «قسم طوارئ العين»

المصدر: العين - البيان

زار تلاميذ مدرسة شيخة بنت سرور للتعليم الأساسي (حلقة أولى) والكادر الإداري والتدريسي قسم الطوارئ والسلامة العامة في العين بمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي.

ورحب الرائد خميس سالم الساعدي رئيس القسم بالإنابة بالزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشرطة بما يسهم في تثقيفهم وتوعيتهم باشتراطات الوقاية والسلامة الضرورية. وقدم الرائد محمد خميس الشامسي مدير فرع البحث والإنقاذ، والملازم جمعة سعيد البلوشي مدير فرع العلاقات بالإنابة شرحاً للتلاميذ والمشرفين عن جهود شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع والاهتمام بالجوانب الإنسانية من خلال إسعاف المصابين وإنقاذهم. وأشاد المشرفون على زيارة التلاميذ بجهود شرطة أبوظبي في تقديم المساعدة للجمهور والحفاظ على سلامتهم خلال اطلاعهم على سيارات الإسعاف والإنقاذ.