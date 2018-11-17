استعراض تجربة إعلام الإمارات في مواجهة التطرف

المصدر: الخرطوم - وام

أكد حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى الخرطوم، أن وسائل الإعلام الإماراتية تعمل بخطة منهجية واضحة في إطار جهود التصدي لخطر الإرهاب الذي أصبح يمثل التحدي الرئيس لجميع دول العالم.

وقال إن وسائل الإعلام الإماراتية تنتهج في عملها استراتيجية تهدف إلى المحافظة على السلم والاستقرار في المنطقة.

مشيراً إلى أن الإمارات لديها رسالة وجهد واضح في هذا الصدد. جاء ذلك خلال ورش عمل نظمتها سفارة الدولة بالخرطوم على مدى ثلاثة أيام حول تجربة الإعلام الإماراتي في مواجهة التطرف والإرهاب، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، قدمها إلى جانب سفير الدولة لدى السودان، محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين، بمشاركة نخبة من الصحفيين السودانيين، وبحضور رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين.

وخلال ورشة العمل الأولى التي حضرها قادة الإعلام السوداني من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة تطرق السفير الجنيبي إلى العلاقات الإماراتية السودانية، وقال إنها تأسست على المحبة والتعاون.