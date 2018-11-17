«إصلاحية» رأس الخيمة تحتفل بالمهرجان الوطني للتسامح

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

شهد العميد يعقوب يوسف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة ضمن فعاليات «المهرجان الوطني للتسامح» تحت شعار «على نهج زايد» بحضور رؤساء الأقسام والأفرع والموظفين بالمؤسسة، وبمشاركة نزلاء ونزيلات المؤسسة بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وأشار مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى أن صفات التسامح والتعايش قد أصبحت اليوم واضحة وتتجسد من خلال التعامل على مستوى راقٍ مع كافة الجاليات والجنسيات والأعراق، لتصل إلى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، باعتبارهم جزءاً من المجتمع ويجب احترامهم وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم، وبذل كل الجهود من أجل إصلاحهم وتأهيلهم التأهيل المناسب ليعودوا إلى المجتمع أعضاء صالحين نافعين يقدمون الخير له في كافة المجالات.

وقال: إن المهرجان يمثل ما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة وقدوة حسنة وعطاء مخلص ومتزايد في مجالات تنمية المجتمع ورفعة الإنسان، إضافة إلى ما يعكسه من توعية بما تحظى به الدولة من مجتمع آمن ومتسامح يعمل فيه الجميع في سبيل تحقيق الخير للجميع دونما تفرقة أو تمييز، فالإمارات نموذجاً رائداً للتعايش والسلام.