«مجلس التسامح» بشرطة أبوظبي تستذكر قيم زايد الخيرِ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استحضرت ندوة «مجلس التسامح» التي نظمها قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح واحترام وقبول الآخر.

وحضر الندوة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ ومديرو المديريات والإدارات ونوابهم وجمع من منتسبي القطاع.

واستعرض المشاركون، نهج زايد الخير في التسامح والتعايش السلمي في وطن الحب والعطاء والاحترام ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف في العالم، وتابع الحضور فيلماً وثائقياً عن زايد العطاء ودوره الريادي في مجال نشر ثقافة التسامح والعمل التطوعي والعطاء الإنساني العالمي.

وقال الرائد حمد جمعة مدير مكتب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ: إن مفهوم التسامح ليس بالجديد على المجتمع الإماراتي، فقد كان أسلوب حياة، عاشها أجدادنا، ونُعايشها في حاضرنا، ومصدر سعادة وميزة اشتُهِر بها أبناء الإمارات.

وأوضح الدكتور عبدالله مبارك الكعبي المستشار ومؤسس جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة وعضو منظمة السعادة العالمية في ورقة عمل بعنوان (التسامح على نهج زايد)، أن مفهوم التسامح، يزيد من ترابط أبناء المجتمع، وينشر المحبة والألفة.