محمد بن راشد يهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ 48

المصدر: البيان الالكتروني

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ 48.

وقال سموه في حسابه على تويتر " نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ48 الذي يُتوج منجزات مسيرة نهضتهم المباركة في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم حفظه الله ... عمان منا ونحن منهم .. إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم "..