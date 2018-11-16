وفد "خليفة الإنسانية" يلتقي محافظ سقطرى ويتفقد مشاريع تنفذها المؤسسة بالأرخبيل

المصدر: وام

وصل وفد من " مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اليوم إلى جزيرة سقطرى اليمنية وكان في استقباله رمزي محروس محافظ سقطرى ووكيلاه و العميد أحمد الرجدهي قائد الأمن العام و كبار مشايخ قبائل سقطرى و جموع المواطنين الذي رحبوا بالوفد وأشادوا بجهود دولة الإمارات ووقفتها إلى جانب الشعب اليمني في محنته.

وعبر مسؤولو وأهالي أرخبيل سقطرى عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات التي تقف إلى جوارهم عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير ما تحتاجه القطاعات الخدمية في الأرخبيل ..

مؤكدين أن هذا الدعم الإماراتي ليس غريبا على أبناء زايد الخير الذين أثبتوا للعالم إنسانيتهم و مصداقيتهم بمختلف بقاع العالم عبر مد يد العطاء لكل ذي حاجة.

والتقى وفد مؤسسة خليفة بن زايد برئاسة خلفان المزروعي عقب ذلك محافظ سقطرى اليمنية إلى جانب عدد من المسئولين المحليين في الأرخبيل.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى الأعمال الانسانية التي نفذتها مؤسسة خليفة بن زايد في الجزيرة خلال الفترات السابقة خاصة إبان الأعاصير التي ضربت الأرخبيل وكانت المؤسسة من أوائل المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية التي وصلت بمساعداتها إلى الأشقاء اليمنيين وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تألو جهدا في سبيل تقديم كل دعم ممكن لليمن و أهله .

وناقش الطرفان الأعمال والمساعدات المستقبلية التي تنتوي " مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية " تقديمها لسكان الجزيرة في إطار روابط الأخوة و وحدة المصير التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

على صعيد متصل زار وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عددا من المواقع التي تشهد تنفيذ مشاريع مهمة خاصة بمجال المياه و التي تعتبر من أهم المشاريع نظرا لحاجة أهالي الأرخبيل إلى المزيد منها لتلبية حاجتهم منها وتخفيف معاناتهم في ظل الظرف الإنساني الإستثنائي الذي يعيشونه .