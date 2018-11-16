إضاءة «برواز دبي» باللون الأزرق في اليوم العالمي للسكري

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدة فعاليات للتوعية بمرض السكري، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري؛ أبرزها إضاءة «برواز دبي» باللون الأزرق في حديقة زعبيل، وتنظيم فعاليات بالمناسبة في جميع المناطق الطبية، بهدف تعزيز السلوكيات الصحية التي تقي من مرض السكري، وإبراز دور الدعم النفسي والمجتمعي لمرضاه.

وقدمت فرق طبية تابعة للوزارة فحوصاً مجانية لمستوى السكر في الدم لأفراد المجتمع، إلى جانب استشارات ونصائح توعوية حول المرض والتغذية الصحية، وأهمية ممارسة النشاط البدني، وإجراء استبيان للأفراد غير المصابين بالسكري لتحديد خطورة الإصابة به بناء على سلوكياتهم الصحية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للسكري يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بأهمية التشخيص المبكر للمرض، حرصاً على توفير العلاج وتجنباً لمضاعفاته المزمنة وللتوعية بأهمية تبني أنماط حياة صحية تساهم في الحد من انتشار الأمراض المزمنة مثل السكري».