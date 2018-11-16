سعيد الطاير والقنصل الأميركي يبحثان المسابقة العالمية للجامعات

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فيليب فراين، القنصل الأميركي العام في دبي.

وحضر اللقاء خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة. كما تطرقت المحادثات للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط 2018) التي تنظمها الهيئة في الفترة من 14 إلى 29 نوفمبر الجاري، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي ووزارة الطاقة الأميركية.

حيث يتعين على الفرق المشاركة من الشباب والطلبة الاعتماد على الإبداع والابتكار لبناء وتشغيل نماذج مستدامة.

تطرق الطاير للمشروعات والمبادرات والخطط، التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة .

وأوضح أن الهيئة لديها رؤية واضحة تتمثل في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقد أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، منها 4000 ميجاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية و1000 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركّزة.

شكر

تقدم القنصل الأميركي بالشكر والتقدير إلى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة على حسن الاستقبال، مثمناً التسهيلات، التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي للشركات الأميركية العاملة في الإمارة. وقد رحب سعيد محمد الطاير في بداية اللقاء بالقنصل، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تجمع الهيئة والشركات والمؤسسات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة والمياه.