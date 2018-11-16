«الوطني» يناقش «التنافسية والإحصاء» ويوجّه 3 أسئلة إلى ممثلي الحكومة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16، يوم الثلاثاء المقبل، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالها موضوع «التنافسية والإحصاء»، ويوجه 3 أسئلة إلى وزيري التربية والتعليم والثقافة وتنمية المعرفة.

ويوجه أعضاء المجلس خلال الجلسة 3 أسئلة، منها سؤالان إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم من العضو سعيد صالح الرميثي حول «السمنة في المدارس»، والثاني من العضو سالم علي الشحي حول «إدراج رياضة الرجبي في مناهج الوزارة»، فيما توجه عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حول «المنتج الثقافي المتميز».

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، رفعت تقريرها إلى المجلس بعد أن ناقشت موضوع «التنافسية والإحصاء»، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجمعيات والاتحادات المعنية بالموضوع، وذلك ضمن 5 محاور هي: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 .

وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية، والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

وتهدف رؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم في مجالات التنافسية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والبيئة، حيث تختص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بتطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، وتحديد السياسات للقطاعات الحيوية باعتبارها أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية.